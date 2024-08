Gibt es auf dem Plärrer kostenloses Trinkwasser?

Seit vergangenem Jahr kann auf dem Münchner Oktoberfest auch „bleifrei getankt“ werden. Nichtalkoholische Getränke gibt es dort neben Bier und anderen Alkoholika natürlich auch - und das erst nicht seit 2023 - doch seit der 188. Münchner Wiesn stehen auf dem Gelände auch fünf Zapfstellen mit kostenlosem Wasser. Auch der Augsburger Plärrerbesucher hat bei den derzeit hochsommerlichen Temperaturen Durst. Einen eigenen Trinkbrunnen mit kostenlosem Wasser gibt es für die Besucher aber auf Anfrage im Wirtschaftsreferat und Marktamt (noch) nicht.

Die Idee zum kostenlosen Trinkwasser kam in München freilich nicht von Seiten der Wiesn-Wirte oder Standbetreiber. Denn auch der Verkauf von Wasser ist in München ein lukratives Geschäft: In einem Wiesn-Zelt werden für eine Maß rund zehn Euro fällig. In einem fraktionsübergreifenden Antrag forderte der Münchner Stadtrat deshalb vergangenes Jahr die Einrichtung von Trinkwasseranlagen und erhielt dafür eine große Mehrheit. Das Argument der Kommunalpolitiker: Die Wiesn solle ein Volksfest für alle Menschen bleiben, gerade auch für Jugendliche, Familien oder Senioren, die über die Wiesn spazieren und nicht unbedingt ein Zelt besuchen wollen.

100.000 Maß kostenloses Wasser wurden im vergangenen Jahr auf der Wiesn gezapft

Vier kostenlose Trinkwasser-Zapfsäulen wurden zwischen der Wirte- und der Schaustellerstraßen angebracht. Über den Standort des neuen Angebots wurde diskutiert: Die Säulen befanden sich außen an den Toiletten-Anlagen. Das Angebot selbst aber wurde überragend angenommen: Rund 100.000 Maß Wasser wurden gezapft.

Kostenloses Trinkwasser gibt es in Augsburg an vielen Orten: Allein an mehr als 20 Trinkwasserbrunnen können sich die Bürger ihre Wasserflaschen füllen oder direkt vor Ort trinken. Die Stadt verteilt auch fürsorglich kostenlose Trinkwasserflaschen an Obdachlose. Bei Veranstaltungen ist der blaue Bulli der Stadtwerke Augsburg eine beliebte Anlaufstelle, um sich mit kostenlosem Wasser zu versorgen: ob auf dem Jugendfestival Modular, den Sommernächten oder jüngst auch auf der Weinstraße.

Kostenloses Wasser gibt es auf Nachfrage an den Essens- und Getränkeständen

Auf dem Plärrer gibt es das Angebot noch nicht, zumindest nicht so offensichtlich. „Zum Thema Bereitstellung von kostenlosem Trinkwasser befinden wir uns bereits mit den Stadtwerken in Abstimmung“, heißt es aus Wirtschaftsreferat und Marktamt. Ab kommenden Jahr soll auch auf dem Augsburger Volksfest kostenloses Wasser fließen. „Aktuell bekommt man kostenloses Trinkwasser aber bereits auf Nachfrage überall an den Essens- und Getränkeständen. Dies ist ein selbstverständliches Serviceangebot auf dem Plärrer, was auch Josef Diebold, Sprecher der Schausteller, bestätigt“, heißt es auf Anfrage.

Während in Augsburg noch Abstimmungen laufen, wird in München bereits das Angebot ausgebaut: Nach einer Initiative von Oberbürgermeister Dieter Reiter und der SPD/Volt-Fraktion wird es auf der diesjährigen Wiesn fünf zusätzliche Zapfhähne geben.