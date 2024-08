Glasscheiben geborsten: Im Parkhaus der City-Galerie gab es einen heftigen Unfall

Ein schwarzer Wagen steht verkeilt im Bereich der Kassenautomaten, die Glasscheiben sind zerborsten, der Boden von Splittern übersät. Die Polizei sperrte den Bereich nach der Ankunft sofort ab. Der Anblick, der sich am Freitagmittag im Parkhaus der City-Galerie bot, dürfte viele Menschen erschreckt haben. Hintergrund ist ein Unfall, der sich gegen 13.30 Uhr in dem Parkhaus ereignet hat. Laut der Polizei verlor eine Frau die Kontrolle über ihren Wagen und erfasste dabei eine weitere Person, die zu Fuß in dem Parkhaus unterwegs war. Offenbar steckte ein medizinisches Problem dahinter. In dem Wagen saß ein Beifahrer, auf der Rückbank zwei Kinder.

Unfall in der City Galerie: Drei Personen werden im Krankenhaus behandelt

„Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Fahrerin wegen eines medizinischen Vorfalls das Auto nicht mehr kontrollieren konnte“, sagt ein Sprecher der Polizei. Bei der Fahrerin handelte es sich demnach um eine 34-Jährige aus dem Landkreis Augsburg. Sie war wohl mit ihrer Familie unterwegs. Die 34-Jährige und ihr Beifahrer wurden nach dem Unfall leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht und werden derzeit noch dort behandelt, so der Polizeisprecher. Die zwei Kinder von der Rückbank seien ebenfalls leicht verletzt worden, müssten jedoch nicht im Krankenhaus behandelt werden. Die vom Auto erfasste Person wurde mit dem Verdacht auf eine Beinfraktur ins Krankenhaus eingeliefert. Zur Schadenssumme sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts bekannt. Angesichts der Vielzahl an Beschädigungen dürfte es sich aber um mehrere tausend Euro handeln.