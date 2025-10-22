24-Jähriger schlägt 41-Jährigen ins Gesicht

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Dienstag in der Gögginger Straße gekommen. Nach Angaben der Polizei schlug ein 24-Jähriger einem 41-Jährigen gegen 17 Uhr unvermittelt ins Gesicht, nachdem sich beide zuvor offenbar im Vorbeigehen berührt hatten. „Der 41-Jährige wurde hierbei verletzt“, so die Polizei, die den 24-Jährigen kurz nach der Tat festnahm. „Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt“, heißt es von der Polizei weiter. (jaka)
Augsburg-Göggingen
