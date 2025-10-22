Icon Menü
Augsburg-Göggingen: 24-Jähriger schlägt 41-Jährigen ins Gesicht

Augsburg-Göggingen

24-Jähriger schlägt 41-Jährigen ins Gesicht

Die Polizei ermittelt wegen einer Körperverletzung im Stadtteil Göggingen. Offenbar eskalierte hier eine eigentlich harmlose Situation.
    Eine Gewalttat im Stadtteil Göggingen beschäftigt die Polizei in Augsburg.
    Eine Gewalttat im Stadtteil Göggingen beschäftigt die Polizei in Augsburg. Foto: Alexander Kaya

    Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Dienstag in der Gögginger Straße gekommen. Nach Angaben der Polizei schlug ein 24-Jähriger einem 41-Jährigen gegen 17 Uhr unvermittelt ins Gesicht, nachdem sich beide zuvor offenbar im Vorbeigehen berührt hatten. „Der 41-Jährige wurde hierbei verletzt“, so die Polizei, die den 24-Jährigen kurz nach der Tat festnahm. „Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt“, heißt es von der Polizei weiter. (jaka)

