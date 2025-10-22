24-Jähriger schlägt 41-Jährigen ins Gesicht

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Dienstag in der Gögginger Straße gekommen. Nach Angaben der Polizei schlug ein 24-Jähriger einem 41-Jährigen gegen 17 Uhr unvermittelt ins Gesicht, nachdem sich beide zuvor offenbar im Vorbeigehen berührt hatten. „Der 41-Jährige wurde hierbei verletzt“, so die Polizei, die den 24-Jährigen kurz nach der Tat festnahm. „Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt“, heißt es von der Polizei weiter. (jaka)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Göggingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtteil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis