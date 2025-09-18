Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Verkehrsunfall

In der Neudeker Straße hat sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei war eine 52-Jährige gegen 21 Uhr mit ihrem Auto in der Straße unterwegs gewesen. „Dabei touchierte sie ein geparktes Fahrzeug und fuhr anschließend davon“, heißt es von der Polizei. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Beamten. Die Polizei stellte die Frau in der Nähe des Unfallortes. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei der 52-Jährigen. „Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille“, heißt es von der Polizei. Die Beamten führten bei der Frau eine Blutentnahme durch und stellten ihren Führerschein sicher. Gegen die 52-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. (jaka)

