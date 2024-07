Das Bürgerbüro Göggingen legt noch lange nicht los

Die Gögginger und ihr neues Bürgerbüro - das Thema entwickelt sich zu einer unendlichen Geschichte. Einmal mehr wird die geplante Eröffnung verschoben. Das Jahr 2024 ist nicht mehr zu halten. Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) bestätigt, dass die Arbeiten sich verzögern: „Die Bauarbeiten am Klausenberg laufen und der Baufortschritt kann gut beobachtet werden. Wenn nicht noch unvorhersehbare Ereignisse eintreten, wird das Bürgerbüro im Jahr 2025 eröffnet werden.“ Ein konkretes Datum nennt Pintsch nicht. Klar ist, wie das Bürgerbüro konzipiert sein wird.

Es gibt eine Vorgeschichte zum Bauprojekt. Eigentlich sollte das Bürgerbüro bereits Ende 2023 eröffnet werden, später folgte eine Korrektur der Jahreszahl. Man hoffe auf das Jahr 2024, nun wird es 2025. Das neue Bürgerbüro entsteht am Klausenberg 8. Es liegt in der Nähe des Kurhauses.

Ursprünglich war geplant, den Alten Milchhof nach den Vorstellungen der Stadt umzubauen und zu sanieren. Das Gebäude gehört einer Investorengruppe, mit der die Stadt einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen hat. Nach einer genaueren Untersuchung der Bausubstanz hatte man sich vom Umbau verabschiedet und stattdessen den Alten Milchhof abgerissen. Grund war die schlechte Bausubstanz, auch die Denkmalpflege hatte nichts gegen den Abbruch zu sagen, heißt es in einem Zeitungsbericht aus dem Jahr 2023. Auf diese Weise werde ein für die Nutzung optimiertes Gebäude mit hoher Flexibilität entstehen.

In Lechhausen ist das Bürgerbüro in der Neuburger Straße. Foto: Michael Hörmann

Das Warten geht weiter. Verzögerungen im Bauablauf würden die Terminverschiebung nötig machen, sagt Pintsch. Der Ordnungsreferent ist überzeugt, dass das Bauwerk im Stadtteil punkten werde: „Schließlich erhält Göggingen mit dem Bürgerbüro und der Stadtteilbücherei einen spürbaren Mehrwert in einem stadtplanerisch ansprechenden Gebäude.“ Wie die Eröffnung gefeiert wird, ist offen. Konkrete Pläne gebe es derzeit nicht. Pintsch: „Die Eröffnung wird aber sicher einen angemessenen Rahmen erhalten.“

Die Stadt Augsburg wird das Gebäude anmieten und dafür laut Pintsch eine ortsübliche Miete bezahlen. Für das Bürgerbüro sind gut 300 Quadratmeter vorgesehen. Der Gedanke, städtischen Service in die Stadtteile zu bringen, werde umgesetzt. Das Bürgerbüro Göggingen bietet den gleichen Leistungsumfang wie die Bürgerbüros Stadtmitte, Kriegshaber, Haunstetten, Hochzoll und Lechhausen. Das Angebot umfasst beispielsweise Personalausweise und Pässe, Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Auto-Zulassungen und Bewohner-Parkausweise. Auch im Bürgerbüro Göggingen werden absehbar ein Aufnahmeraum für Passfotos und eine Dokumenten-Ausgabebox zur Verfügung stehen, heißt es. Das Bürgerbüro Göggingen ist auf sechs städtische Mitarbeiter ausgelegt. Termine müssen künftig vorab vereinbart werden.

Zusätzliche Bürgerbüros im Stadtgebiet sind vorerst nicht geplant. Dies hat Pintsch bereits vor einiger Zeit wissen lassen: „Mit Inbetriebnahme des Bürgerbüros Göggingen ist die Stadt mit dann sechs Bürgerbüros, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind, gut aufgestellt." Er sagte ferner, warum an einer Terminvereinbarung kein Weg mehr vorbeiführt.

Umziehen wird die Stadtteilbücherei in Göggingen. Sie sitzt zentral gelegen am Fuß des Klausenbergs. In den Räumen des ehemaligen Rathauses stehen Besuchern laut Stadt auf 360 Quadratmetern rund 20.000 Medien zur Verfügung. Die Bücherfreunde Göggingen unterstützen die Stadtteilbücherei ideell und finanziell. Weitere Stadtteilbüchereien gibt es in Lechhausen, Kriegshaber und Haunstetten.