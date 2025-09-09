Einbrecher dringen in Kindergarten ein

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Montag, 6.45 Uhr, Zugang zu einem Kindergarten am Waldmeisterweg verschafft. Nach Angaben der Polizei werde derzeit noch ermittelt, wie hoch der Schaden und die Summe der Beute ausgefallen sei. Die Polizei weist darauf hin, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt; sie ermittelt nun unter anderem wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (jaka)
Augsburg-Göggingen
