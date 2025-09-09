Icon Menü
Augsburg-Göggingen: Einbrecher dringen in Kindergarten ein

Augsburg-Göggingen

Einbrecher dringen in Kindergarten ein

Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Einbruchsdelikt in einen Kindergarten im Stadtteil Göggingen. Manche Fragen sind noch offen.
    Nach einem Einbruch in einen Kindergarten ermittelt die Polizei in Augsburg.
    Nach einem Einbruch in einen Kindergarten ermittelt die Polizei in Augsburg. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Montag, 6.45 Uhr, Zugang zu einem Kindergarten am Waldmeisterweg verschafft. Nach Angaben der Polizei werde derzeit noch ermittelt, wie hoch der Schaden und die Summe der Beute ausgefallen sei. Die Polizei weist darauf hin, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt; sie ermittelt nun unter anderem wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (jaka)

