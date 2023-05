Augsburg-Göggingen

vor 16 Min.

Einbrecher versucht, in Supermarkt einzudringen

Ein bislang unbekannter Täter hat in Göggingen in Augsburg versucht, in einen Supermarkt einzubrechen.

Artikel anhören Shape

Ein versuchter Einbruch in einen Supermarkt in Augsburg-Göggingen beschäftigt die Polizei. Ein bislang unbekannter Täter richtete Sachschaden an. Nun ermittelt die Kripo.

In der Nacht auf Freitag hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in einen Supermarkt in der Bergiusstraße einzudringen. Der Täter gelangte jedoch nicht in das Objekt, berichtet die Polizei. Es entstand beim Einbruchsversuch allerdings Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der 0821/323-3810 zu melden. (jaka)

Themen folgen