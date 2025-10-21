Kinder sollen Ladesäule in Brand gesetzt haben

Drei bislang Unbekannte sollen am Sonntag eine Ladesäule in der Bayerstraße angezündet haben. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Passant gegen 17 Uhr die Unbekannten offenbar bei der Tat beobachtet. „Nach einem Knallgeräusch flüchteten die Täter“, heißt es weiter. Vor Ort stellte die Polizei einen Brand an der Ladesäule fest, die Feuerwehr löschte ihn. Wie hoch der Sachschaden ist, werde aktuell abgeklärt, so die Polizei. Einer Beschreibung zufolge waren die Täter sehr jung: Demnach handelt es sich bei ihnen um drei Jungen „im Alter von augenscheinlich zwölf Jahren“, die dunkle Haare haben. Einer soll eine braune Umhängetasche getragen haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (jaka)

