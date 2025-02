Mann rastet nach Streit auf Parktplatz aus

Ein 60-Jähriger hat am Freitag ein Auto auf einem Parkplatz in der Bergiusstraße beschädigt. Nach Auskunft der Polizei war der Mann zuvor gegen 14.15 Uhr auf dem Supermarktparkplatz mit einem anderen Verkehrsteilnehmer in Streit geraten. „Im Laufe des Streitgesprächs trat der 60-Jährige gegen das Auto des 46-Jährigen und bedrohte diesen“, so die Polizei. Als die Polizei vor Ort war, soll der Mann sich dagegen gewehrt haben, dass die Beamten seine Personalien feststellen und ihn zur Dienststelle transportieren. „Ein Polizeibeamter wurde durch den 60-Jährigen leicht verletzt“, heißt es von der Polizei, die nun wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und weiterer Delikte ermittelt. (jaka)

