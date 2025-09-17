Radfahrer schlägt Mercedes-Fahrer mehrfach ins Gesicht

Ein bislang unbekannter Radfahrer ist nach einer Streitigkeit im Straßenverkehr am Dienstag ausgerastet. Nach Auskunft der Polizei war ein 60-jähriger Autofahrer gegen 14.20 Uhr in der Gärtnerstraße unterwegs gewesen. Hier soll ihm ein unbekannter Radfahrer auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein, „dadurch musste der 60-Jährige mit seinem Mercedes anhalten“. In der Folge „beleidigte der Unbekannte den 60-Jährigen und schlug ihn durch das geöffnete Fenster mehrfach ins Gesicht“, so die Darstellung der Polizei. Außerdem soll der Radfahrer die Fahrertür des Mercedes beschädigt haben. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (jaka)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mercedes-Benz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auseinandersetzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis