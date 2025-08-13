Icon Menü
Augsburg-Göggingen: Polizei ermittelt nach Einbruch in Reihenhaus

Augsburg-Göggingen

Polizei ermittelt nach Einbruch in Reihenhaus

Ein Einbruchsdelikt im Stadtteil Göggingen beschäftigt die Polizei in Augsburg. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.
    Der Fall ereignete sich in der Bergiusstraße im Stadtteil Göggingen, berichtet die Polizei in Augsburg.
    Der Fall ereignete sich in der Bergiusstraße im Stadtteil Göggingen, berichtet die Polizei in Augsburg. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Bislang unbekannte Täter haben sich im Zeitraum von Samstag, 12.40 Uhr, bis Dienstag, 14 Uhr, gewaltsamen Zutritt zu einem Reihenhaus in der Bergiusstraße verschafft. „Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch geklärt“, berichtet die Polizei, die nun wegen Einbruchsdiebstahls ermittelt. Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (jaka)

