Polizei ermittelt nach Einbruch in Reihenhaus

Bislang unbekannte Täter haben sich im Zeitraum von Samstag, 12.40 Uhr, bis Dienstag, 14 Uhr, gewaltsamen Zutritt zu einem Reihenhaus in der Bergiusstraße verschafft. „Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch geklärt“, berichtet die Polizei, die nun wegen Einbruchsdiebstahls ermittelt. Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (jaka)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reihenhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zeugenhinweis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis