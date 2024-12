Schadensträchtiger Unfall: Polizei sucht flüchtigen Lkw-Fahrer

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch zwischen einem 38-jährigen Fahrer eines Kleintransporters und einem bislang unbekannten Fahrer eines Lkw auf der B17 gekommen. „Der Lkw-Fahrer flüchtete“, heißt es von der Polizei. Den Angaben der Ermittler zufolge war der 38-Jährige gegen 7.55 Uhr mit seinem Kleintransporter auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süden unterwegs gewesen. „Nach der Ausfahrt Messe wechselte der unbekannte Fahrer des roten Lkw vom rechten auf den linken Fahrstreifen“, heißt es von der Polizei. Hierbei übersah er offenbar den Kleintransporter und touchierte diesen. Infolgedessen stieß der Kleintransporter in die linke Leitplanke. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 4200 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den unbekannten Lkw-Fahrer und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1910. (jaka)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B17 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis