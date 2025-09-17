Icon Menü
Augsburg-Göggingen: Senior im Auto übersieht Rollerfahrer und verletzt ihn

Augsburg-Göggingen

Senior im Auto übersieht Rollerfahrer und verletzt ihn

Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Unfall im Stadtteil Göggingen gegen einen 83 Jahre alten Mann. Es geht unter anderem um fahrlässige Körperverletzung.
    Der Unfall ereignete sich in der Friedrich-Ebert-Straße, berichtet die Polizei in Göggingen.
    Der Unfall ereignete sich in der Friedrich-Ebert-Straße, berichtet die Polizei in Göggingen. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    En 83-jähriger Autofahrer hat am Dienstag beim Abbiegen einen 56-jährigen Rollerfahrer in der Friedrich-Ebert-Straße übersehen. Nach Angaben der Polizei war der Senior gegen 10 Uhr mit seinem Auto an einer Kreuzung nach links abgebogen. „Hierbei stieß er mit dem 56-Jährigen zusammen.“ Der 56-Jährige verletzte sich dabei und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto sowie am Motorroller entstand erheblicher Sachschaden. „Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt“, heißt es weiter von der Polizei. Die Beamten ermitteln nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (jaka)

