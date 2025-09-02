Unbekannte Vandalen demolieren Lkw

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, einen Lkw auf einem Firmengelände im Unterfeldweg beschädigt. Wie die Polizei berichtet, stehe die Höhe des Sachschadens noch nicht fest. Die Ermittler weisen darauf hin, dass für die Sachbeschädigung auch ein Einzeltäter infrage kommt und bitten unter der Telefonnummer 0821/323-2710 um Zeugenhinweise. (jaka)

