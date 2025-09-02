Icon Menü
Augsburg-Göggingen: Unbekannte Vandalen demolieren Lkw

Augsburg-Göggingen

Unbekannte Vandalen demolieren Lkw

Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Fall von Sachbeschädigung im Stadtteil Göggingen. Die Ermittler suchen nach Zeugen – und den Tätern.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen Sachbeschädigung.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen Sachbeschädigung. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, einen Lkw auf einem Firmengelände im Unterfeldweg beschädigt. Wie die Polizei berichtet, stehe die Höhe des Sachschadens noch nicht fest. Die Ermittler weisen darauf hin, dass für die Sachbeschädigung auch ein Einzeltäter infrage kommt und bitten unter der Telefonnummer 0821/323-2710 um Zeugenhinweise. (jaka)

