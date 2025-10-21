Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg-Göggingen: Unfall in Augsburg: In Göggingen staut sich der Verkehr

Augsburg-Göggingen

Unfall in Augsburg: In Göggingen staut sich der Verkehr

Ein Verkehrsunfall in Augsburg-Göggingen sorgt am Dienstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen. Die Hintergründe sind noch unklar.
Von Jan Kandzora
    • |
    • |
    • |
    Ein Unfall in Augsburg-Göggingen sorgt für Verkehrsbehinderungen.
    Ein Unfall in Augsburg-Göggingen sorgt für Verkehrsbehinderungen. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Ein Verkehrsunfall hat am Dienstagnachmittag für Verzögerungen im Straßenverkehr in Göggingen gesorgt. Betroffene berichten unserer Redaktion, im Bereich der Gögginger Straße im Stau zu stehen. Hintergrund ist offenbar ein Einsatz von Polizei und weiteren Kräften. Wie die Polizei auf Anfrage berichtet, habe es gegen 15.45 Uhr eine Meldung über einen Unfall gegeben, nähere Details sind noch nicht bekannt. (jaka)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden