Unfall in Augsburg: In Göggingen staut sich der Verkehr

Ein Verkehrsunfall hat am Dienstagnachmittag für Verzögerungen im Straßenverkehr in Göggingen gesorgt. Betroffene berichten unserer Redaktion, im Bereich der Gögginger Straße im Stau zu stehen. Hintergrund ist offenbar ein Einsatz von Polizei und weiteren Kräften. Wie die Polizei auf Anfrage berichtet, habe es gegen 15.45 Uhr eine Meldung über einen Unfall gegeben, nähere Details sind noch nicht bekannt. (jaka)

