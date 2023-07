Unfall unter Radlern: Frau erleidet nach Sturz mehrere Knochenbrüche

Eine 16-Jährige wird auf dem Radweg in Augsburg unvermittelt überholt und stürzt - mit heftigen Folgen. Der andere Radfahrer kümmert sich nicht um sie und flüchtet.

Auf einem Fahrradweg in der Pfarrer-Bogner-Straße ist es am Donnerstag zu einem folgenschweren Unfall unter Radfahrern gekommen. Eine Jugendliche wurde verletzt, der andere Beteiligte flüchtete. Wie die Polizei berichtet, war die 16-Jährige mit ihrem Fahrrad in westlicher Richtung unterwegs, als sie auf Höhe des Fußballplatzes der DJK Göggingen nach eigenen Angaben unvermittelt von einem anderen Fahrradfahrer überholt wurde. Dabei stürzte die 16-Jährige und zog sich mehrere Knochenbrüche zu. Der andere Fahrradfahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten und sich um die verletzte Jugendliche zu kümmern. Der Mann soll etwa 50 bis 60 Jahre alt sein und graue, lange Haare haben. Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich unter der 0821/323-2710 zu melden. (jaka)