Augsburg

vor 16 Min.

Gögginger Frühlingsfest: Für viele Kinder ist es der erste Volksfestbesuch

Plus Nach zwei Jahren Corona-Pause läuft das Gögginger Frühlingsfest wieder. Während am Wochenende im Bierzelt jede Menge los gewesen ist, kommen unter der Woche die Familien.

Von Hannah Lutzenberger

Bereits von Weitem liegt der Geruch von Steckerlfisch, Popcorn und gebrannten Mandeln in der Luft. Es riecht nach Volksfest. Und es ist tatsächlich wieder Volksfest. Am Freitagabend startete das Gögginger Frühlingsfest. Viele junge Menschen zog es am Wochenende ins Bierzelt. Es wurde ausgiebig gefeiert. Unter der Woche sieht es etwas anders aus. Tagsüber gehört der Festplatz den Familien. Für viele Kinder ist es ihr erster Volksfestbesuch überhaupt. Es ist nicht nur für sie ein besonderes Erlebnis.

