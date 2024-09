Gögginger Hallenbad wegen Aufnahmen für Kinofilm gesperrt

Am Mittwoch standen Badegäste am Gögginger Hallenbad vor verschlossener Tür. Ein Hinweisschild informierte Schwimmerinnen und Schwimmer, dass an diesem Tag das Bad aufgrund von Filmaufnahmen verschlossen bleibe. Im Bad selber wurde dennoch geschwommen. Runde um Runde zogen unter anderem Vertreter von Augsburger Vereinen, die in dem Kinofilm als Statisten dienen.

Bernd Zitzelsberger, Abteilungsleiter Schwimmen beim Post SV, war mit von der Partie. Es sei ein „toller Drehtag“ gewesen. Neben ihm waren weitere Schwimmer des Post SV und des Schwimmvereins Augsburg sowie Triathleten des Augsburger Triathlonvereins und der TG Viktoria Augsburg am Start. Im Vorfeld wurden explizit Augsburger Schwimmer von einer Filmproduktionsfirma gesucht. Welche Schauspieler in diesem Film mitspielen und worum der Film handelt, dürfe Zitzelsberger nicht sagen. Bis zum Abschluss der Dreharbeiten seien die Komparsen und Statisten durch eine Verschwiegenheitsklausel im Vertrag dazu verpflichtet worden. (ziss)