Großbaustelle in Oberhausen: Der Marktsonntag wackelt

Der Marktsonntag in Oberhausen findet traditionell Anfang September statt. Wegen einer Großbaustelle in der Ulmer Straße wackelt die Austragung im Jahr 2024.

Plus In der Ulmer Straße in Augsburg gibt es eine monatelange Sperrung. Das hat Auswirkungen auf eine Großveranstaltung. In Lechhausen läuft es anders.

Das Jahr 2024 wird nicht nur für die Menschen, die in Oberhausen leben, eine Herausforderung. Auch wer lediglich durch den Stadtteil fährt, wird sich umstellen müssen: Die Ulmer Straße, die zum Bahnhof in Oberhausen führt, wird zur Großbaustelle, es gibt monatelange Sperrungen, der Verkehr wird umgeleitet. Die Baustelle hat auch Auswirkungen auf den Marktsonntag in Oberhausen, der stets Anfang September stattfindet und der auf der Ulmer Straße stattfindet. Die Arbeiten werden aber bis Anfang September auf keinen Fall abgeschlossen sein. Insofern wackelt die beliebte Großveranstaltung.

Organisiert wird der Marktsonntag von der Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen (Arge) in Oberhausen. Vorsitzende Hannelore Köppl hat in ihrer Weihnachtsbotschaft an die Mitglieder bereits auf die Terminkollision hingewiesen: "Unser Marktsonntag 2024 scheint auf dem Prüfstand zu stehen, denn es wird ab Mitte Juli eine größere Baumaßnahme in der Ulmer Straße geben." Der Marktsonntag in Oberhausen ist anlassbezogen: Er findet traditionell zur Zeit des Augsburger Herbstplärrers statt. Termin ist hier von Freitag, 23. August, bis Sonntag, 8. September. Der Marktsonntag soll am 1. September stattfinden.

