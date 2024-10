Großeinsatz wegen Feuer in Augsburger Lebensmittelgeschäft

In einem Augsburger Lebensmittelgeschäft ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Ein Anwohner hatte die Polizei gegen 2 Uhr nachts informiert, die Feuerwehr rückte daraufhin in den Stadtteil Pfersee aus. Die Einsatzkräfte stellten eine starke Rauchentwicklung im Anlieferungs- und Müllbereichs des Geschäfts fest. Der sich rasch entwickelnde Brand hatte bereits von außen auf das Gebäude sowie das Dach übergegriffen, wie es in einer ersten Pressemitteilung heißt. Es seien daraufhin weitere Einsatzkräfte angefordert worden.

Ein Übergreifen des Feuers auf das restliche Gebäude, wo auch eine Pflegeschule angesiedelt ist, konnte verhindert werden. Für die umfangreichen Nachlöscharbeiten und die Suche nach Glutnestern wurden weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Kriegshaber und Oberhausen alarmiert. Das Brandgut musste vor Ort abgelöscht und mit einem Radlader der Feuerwehr an einem sicheren Ort zwischengelagert werden.

Die Einsatzkräfte der Polizei unterstützen die Löscharbeiten mit dem Einsatz einer Drohne. Notarzt und Rettungsdienst waren ebenfalls alarmiert, mussten aber laut Mitteilung nicht eingreifen. Zur Brandursache und Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.