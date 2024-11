Großer Andrang: „Vegane Fleischerei“ in Augsburger Altstadt hat eröffnet

Bei großem Andrang hat am Samstagvormittag die „Vegane Fleischerei“ in der Augsburger Altstadt eröffnet. Rund 50 Leute standen vor der neu eröffneten Filiale im Bauerntanzgäßchen Schlange, um die pflanzlichen Fleisch-, Wurst- und Käsewaren zu probieren. Filialleiterin Katja Weßling reichte den Wartenden unter anderem Brot mit veganer Lyoner. „Überglücklich“ sei sie über die positive Resonanz, sagte Weßling. Zu Gast waren auch die vier Gründer des Start-Ups aus Dresden, die nach Dresden und München mit Augsburg in der dritten Stadt eine Filiale eröffneten. Künftig hat die „Vegane Fleischerei“ von Montag bis Samstag zwischen 11.30 Uhr und 18.30 Uhr geöffnet. (klijo)

