Großer Zuwachs? Drei Firmen wollen ins Lechhauser Gewerbegebiet ziehen

Plus Das Augsburger Gewerbegebiet nahe der A8 soll um die Fläche von 46 Fußballfeldern wachsen. MAN überlegt, dort seine Logistik zu konzentrieren.

Von Stefan Krog

Das Lechhauser Gewerbegebiet soll in den kommenden Jahren nach Norden deutlich ausgeweitet werden. Die Stadt möchte Ackerland zwischen der Mühlhauser Straße (anschließend an das neue BMW-Autohaus) und der Müllverwertungsanlage in Ansiedlungsfläche für Firmen umwandeln. Mit etwa 33 Hektar (rund 46 Fußballfelder) entspricht das Gelände etwa einem Sechstel der Fläche des Gewerbegebiets Umweltpark, das ab den 1980er Jahren östlich der Aindlinger Straße wuchs. Grund für die Pläne: MAN Energy Solutions möchte seine über die Region verstreute Logistik an einem Standort bündeln. Und es gibt weitere Firmen, die hier bauen wollen.

