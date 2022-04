Gründonnerstag und Karfreitag: Die Gottesdienste in der Innenstadt

Die Kirchen in Augsburg feiern Gründonnerstag und Karfreitag mit besonderen Gottesdiensten. Die Todesstunde Jesu steht im Zentrum.

Im Zugehen auf das Osterfest feiern die Christen die sogenannten drei heiligen Tage. Dies geschieht in besonderen Gottesdiensten. Am Gründonnerstag laden die christlichen Kirchen abends zu Liturgien ein, die das letzte Abendmahl Jesu vor seinem Leiden mit seinen Jüngern vergegenwärtigen. Zwei Symbolhandlungen prägen die Liturgie des Gründonnerstags: die gemeinsame Mahlfeier und die Erinnerung daran, dass Jesus vor diesem Mahl als Zeichen seiner Hingabe die Füße seiner Jünger gewaschen hat. In den Augsburger Zentralkirchen finden an Gründonnerstag diese Gottesdienste statt:

Katholische Gottesdienste an Gründonnerstag

18 Uhr: St. Moritz, mitgestaltet durch die Schola.

19 Uhr: Abendmahlmesse im Dom mit "Fußwaschung" durch Bischof Bertram Meier von zwölf Männern und Frauen, die in der Corona-Pandemie besonders gefordert waren. Musik: Missa sanctae crucis von Josef Rheinberger (1839 - 1901). Basilika St. Ulrich und Afra, Basilikachor (Missa simplex von Rihards Dubra).

19.30 Uhr: St. Anton, Frauenchor-Ensemble mit Werken von Casciolini, Klaus Krämer und andere

Evangelische Gottesdienste an Gründonnerstag

19 Uhr: ev. St. Ulrich, Gottesdienst mit Abendmahl.

20 Uhr: ev. St. Ulrich, Mozartrequiem, Philharmonisches Chorkonzert.

Der Karfreitag ("Kar" ist althochdeutsch und bedeutet Trauer, Wehklage) ist der Tag des Gedenkens an den Leidensweg und die Kreuzigung Jesu. So wird zur Todesstunde Jesu in den christlichen Kirchen ein besonderer Gottesdienst gefeiert. Hier werden die Berichte vom Leiden und Sterben Jesus vorgetragen, oder es sind musikalische Passionen zu hören. In der evangelischen Kirche finden auch am Vormittag Gottesdienste statt.

Evangelische Gottesdienste an Karfreitag

10 Uhr: ev. St. Ulrich, Gottesdienst mit Abendmahl (mit Regionalbischof Axel Piper). St. Anna, Gottesdienst mit Abendmahl (mit Stadtdekan Michael Thoma).

15 Uhr: St. Anna, J.S. Bach, Johannespassion. Prot. Friedhof, Andacht zur Sterbestunde Jesu. St. Andreas, "Stabat Mater" von G. B. Pergolesi (auch am Karsamstag, 15 Uhr).

18 Uhr: St. Paul, Pop-up St. Paul. 30 Minuten Friedensgebet/Westfriedhof.

Katholische Gottesdienste an Karfreitag

15 Uhr: Hoher Dom, Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu, Musik: Johannespassion von Hermann Schroeder (1904 - 1984), Passionsmotetten von Gregorio Allegri (1582 - 1652), Henry Purcell (1659 - 1695). St. Ulrich und Afra, Chorsätze zur Passion von Victoria, J.S. Bach u. a. Auch in der Moritzkirche ist um 15 Uhr Gottesdienst.

16 Uhr: St. Anton, Orgel, Chöre zur Johannespassion, Werke von Haydn und andere.