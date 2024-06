Grünen-Spitze informiert sich in Augsburg über Auswirkungen des Hochwassers

Die Grünen sagen angesichts der anhaltenden Regenfälle am Sonntag Wahlkampftermine in Bayern ab. Stattdessen kommt unter anderem Bundesvorsitzender Omid Nouripour nach Augsburg.

Mehrere Spitzenpolitiker der Grünen sind am Sonntag nach Augsburg gereist, um sich vor Ort über die Auswirkungen des Hochwassers in Bayern und in der Region zu informieren. Ursprünglich war an dem Tag eine Wahlkampfveranstaltung in Regensburg für die anstehende Europawahl geplant, diese sei aber angesichts der anhaltenden Niederschläge und der Hochwasserlage abgesagt worden, wie es aus der Partei hieß.

Omid Nouripour, Bundesvorsitzender der Grünen, kam stattdessen zum Messegelände nach Augsburg, um dort unter anderem mit Verantwortlichen des Technischen Hilfswerks THW über die Situation in der Region zu sprechen. An der Messe hatten die Hilfsorganisationen der Stadt als Amtshilfe für die Regierung von Schwaben eine Notunterkunft für Betroffene aus dem Boden gestampft. Mit vor Ort waren bei dem Termin auch Theresa Reintke, Spitzenkandidatin der Grünen bei der Europawahl, Katharina Schulze, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, die Landesvorsitzende Eva Lettenbauer und Augsburgs Bildungsbürgermeisterin Martina Wild.

Schulze sagte, es gebe eine neue Qualität von Extremwettereignissen, man könne nur hoffen, dass es in den betroffenen Gebieten noch weiter regne. Die Vertreter der Grünen bedankten sich bei den Helfern vor Ort für deren Einsatz. (jaka)