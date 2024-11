Hammerschmiede: Autoteile aus Werkstatt gestohlen

Am Dienstag zwischen 22.30 Uhr und 22.50 Uhr sind ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in den Außenbereich einer Autowerkstatt in der Ulstettstraße eingebrochen. Dabei wurden laut Polizei mehrere Autoteile im Wert eines mittleren dreistelligen Betrags gestohlen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3232310 um Hinweise. (klijo)

