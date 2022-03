Augsburg

Hamsterkäufe in Augsburg wegen Ukraine-Krieg: "Öl ist das neue Klopapier"

Wegen des Kriegs in der Ukraine werden in Augsburg mehrere Produkte in Supermärkten knapp – und nicht nur dort.

Plus Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine sind mehrere Produkte in Augsburg deutlich gefragter. Was knapper wird – und welche Hamsterkäufe zum "Problem" werden.

Von Max Kramer und Hannah Lutzenberger

Eine Kundin steht vor dem Backartikel-Regal in einem Supermarkt in der Augsburger Innenstadt. Eigentlich sei sie nur schnell in den Supermarkt gegangen, um Mehl für einen Kuchen zu kaufen, erzählt sie. Wo sonst die Mehlpackungen im Regal stehen, sieht man jetzt aber, außer dem Regalboden und ein paar Mehlresten, nichts. Ein ähnliches Bild zeigt sich ein paar Regalreihen weiter bei den Speiseölen: Normalerweise stehen hier Kartons voll mit Produkten wie Raps- oder Sonnenblumenöl. Jetzt findet man zwar noch Kartons vor, die sind aber leer. Der Supermarkt in der Augsburger Innenstadt scheint kein Einzelfall zu sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

