Nach Karstadt gibt es auch bei Wöhrl Veränderungen

Jahrelang konnten die jüngsten Wöhrl-Kunden ihren Besuch im Augsburger Modehaus mit einer Rutschpartie ins Untergeschoss starten. Diese beliebte Attraktion für Kinder gibt es nicht mehr, die Rutsche ist gesperrt. Hintergrund: Das Modehaus in der Bürgermeister-Fischer-Straße verkleinert seine Verkaufsfläche, gibt hierfür das Untergeschoss (bisher die Kinderabteilung) auf und an den Vermieter zurück. Es ist der Augsburger Projektentwickler Solidas, dem auch die Karstadt-Immobilie gegenüber gehört. In beiden Häusern ist das Unternehmen nun mit der Nachnutzung der Flächen im Untergeschoss befasst. Was Karstadt betrifft, will man Aldi trotz des Auszugs des Warenhauses halten, bei Wöhrl soll ein „frequenzbringendes Handelskonzept“ angesiedelt werden. Die Chefetage von Wöhrl plant unterdessen zwischen Erdgeschoss und viertem Stock neu.

