Handyaufladung in Café eskaliert

Weil ein Mitarbeiter eines Cafés angeblich sein Handyguthaben nicht richtig aufgeladen hat, randalierte ein 40-Jähriger am Donnerstag in einem Café in der Innenstadt. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Mann ein Cafe in der Bahnhofstraße und wollte dort sein Handy mit einem Guthaben aufladen lassen.

Nachdem einer der Mitarbeiter dem 40-Jährigen vermeintlich ein falsches Guthaben aufgeladen hatte, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Während des Streitgesprächs wurde der 40-Jährige zunehmend aggressiver, beleidigte die anwesenden Gäste und Mitarbeiter und bewarf einen Mitarbeiter mit einem Schlüssel. Der 40-Jährige muss nun. u.a. mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen. (att)