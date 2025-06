45-Jähriger wird von Mitarbeiterin an Diebstahl gehindert

Ein 45-jähriger Mann soll am Montag versucht haben, Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Landsberger Straße zu stehlen. „Als der Mann mit der Tat konfrontiert wurde, verletzte er eine Mitarbeiterin“, heißt es von der Polizei. Den Angaben der Ermittler zufolge hatte der 45-Jährige gegen 17.30 Uhr den Kassenbereich passieren wollen, ohne alle Artikel in seinem Rucksack zu bezahlen. „Die Kassiererin bemerkte dies und bat den 45-Jährigen, in das Ladenbüro mitzukommen.“ Hierbei versuchte der 45-Jährige demnach, den Rucksack der Kassiererin zu entreißen. „Als dies nicht gelang, trat und schlug der 45-Jährige nach der Kassiererin.“ Ein Kunde schritt ein und der 45-Jährige floh ohne seinen Rucksack und die Tatbeute, so die Polizei weiter. Zuvor soll der 45-Jährige eine weitere Mitarbeiterin beleidigt haben. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen im Nachgang ermitteln. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls und Beleidigung. (jaka)

