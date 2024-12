Alkoholisierter Autofahrer wird von der Polizei aus dem Verkehr gezogen

In der Nacht auf Montag ist ein 39-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol in der Haunstetter Straße unterwegs gewesen. Den Angaben der Polizei zufolge kontrollierten Beamte den Mann gegen 0.15 Uhr in seinem Auto. „Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest“, heißt es weiter. Ein Atemtest ergab, dass der 39-Jährige über 1,4 Promille Alkohol im Blut hatte. „Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme“, heißt es weiter. Zudem stellten sie den Führerschein und den Autoschlüssel sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 39-jährigen Mann. (jaka)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg-Haunstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis