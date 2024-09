Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Ein 41-jähriger Mann hat am Montag in der Straße „Unterer Talweg“ einen Verkehrsunfall mit seinem Auto verursacht. Gegen 13 Uhr touchierte der Mann den Angaben der Polizei zufolge beim Abbiegen an der Kreuzung zur Straße „Auf dem Nol“ das Auto eines 45-Jährigen. „Der 45-Jährige wurde dabei leicht verletzt“, heißt es von der Polizei. Die Polizei stellte den Angaben zufolge bei der Unfallaufnahme fest, dass der 41-Jährige keinen Führerschein hatte und an seinem nicht zugelassenen Auto ein ungültiges Kennzeichen angebracht war. Daher unterbanden die Beamten die Weiterfahrt des 41-Jährigen. Der entstandene Sachschaden werde auf etwa 7000 Euro geschätzt, heißt es von der Polizei, die gegen den Mann nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (jaka)