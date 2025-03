Betrunkener Autofahrer beschädigt mehrere Fahrzeuge

Ein 55-jähriger Mann hat am Sonntag unter Alkoholeinfluss in der Inninger Straße mehrere Unfälle verursacht. Nach Auskunft der Polizei hatte an dem Tag gegen 19 Uhr ein Zeuge die Polizei verständigt. Er gab demnach an, dass „ein Autofahrer Schlangenlinien fahre und dabei mehrere Autos beschädige“. Der Mann fuhr demnach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizeistreife traf den 55-jährigen mutmaßlichen Fahrer an seiner Wohnadresse an. Am Auto des 55-Jährigen sowie an vier Autos in der Inninger Straße stellten die Beamten Beschädigungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von beinahe zwei Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann und stellten dessen Führerschein sicher. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2800 Euro. Gegen den 55-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Da auch weitere Fahrzeuge angefahren worden sein könnten, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Nummer 0821/323-2710. (jaka)

