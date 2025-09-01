Icon Menü
Augsburg-Haunstetten: Diebe beschädigen Autos und stehlen Fahrzeugteile

Augsburg-Haunstetten

Diebe beschädigen Autos und stehlen Fahrzeugteile

Unbekannte Täter demolieren Autos eines Händlers im Stadtteil Haunstetten. Die Polizei in Augsburg sucht nach Zeugen sowie Verdächtigen.
    Der Fall ereignete sich in der Straße Unterer Talweg in Haunstetten, berichtet die Polizei in Augsburg.
    Der Fall ereignete sich in der Straße Unterer Talweg in Haunstetten, berichtet die Polizei in Augsburg. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr, bis Samstag, 11.40 Uhr, insgesamt drei Fahrzeuge eines Autohändlers im Unteren Talweg beschädigt. Der Polizei zufolge handelt es sich um Fahrzeuge der Marke Mazda. Demnach stahlen die Täter mehrere Fahrzeugteile. Der Wert der Beute liege im hohen fünfstelligen Eurobereich, heißt es von der Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der 0821/323-2710. (jaka)

