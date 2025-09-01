Diebe beschädigen Autos und stehlen Fahrzeugteile

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr, bis Samstag, 11.40 Uhr, insgesamt drei Fahrzeuge eines Autohändlers im Unteren Talweg beschädigt. Der Polizei zufolge handelt es sich um Fahrzeuge der Marke Mazda. Demnach stahlen die Täter mehrere Fahrzeugteile. Der Wert der Beute liege im hohen fünfstelligen Eurobereich, heißt es von der Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der 0821/323-2710. (jaka)

86179 Haunstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis