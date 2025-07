Jugendliche sollen Feuerwerkskörper in Wohnung geschmissen haben

Jugendliche sollen am Freitagabend einen Feuerwerkskörper durch eine geöffnete Balkontür in der Dr.-Hörmann-Straße geworfen haben. Nach Auskunft der Polizei beobachtete ein Zeugen gegen 19.50 Uhr fünf junge Menschen, die einen Feuerwerkskörper durch die ebenerdig gelegene Tür ins Innere der Wohnung schmissen. „Hier landete der Feuerwerkskörper auf dem Teppich und verursachte eine kleine Brandstelle, die durch die geschädigte Bewohnerin umgehend gelöscht werden konnte“, heißt es von der Polizei. Die Polizei fahndete nach den Jugendlichen und traf fünf Verdächtige in der Nähe an. Die Personenbeschreibung des Zeugen habe gepasst, heißt es. Zudem stießen die Ermittler bei der Kontrollen auf Beweismaterial; sie fanden mehrere Feuerwerkskörper in einer Verpackung. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. (jaka)

