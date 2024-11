Jugendlichen sollen Mann an Haltestelle attackiert haben

Eine Gruppe Jugendlicher soll am Dienstag einen 32-Jährigen an einer Haltestelle in der Haunstetter Straße angegriffen haben. Den Angaben der Polizei zufolge hatte der Mann gegen 19.10 Uhr in eine Straßenbahn einsteigen wollen. „Dabei wurde ihm der Weg zur Straßenbahn von drei bislang unbekannten Jugendlichen versperrt“, heißt es weiter. Einer der Jugendlichen soll dem 32-Jährigen gegen die Brust getreten und ihn verbal bedroht haben. Danach flohen die Jugendlichen in Richtung Königsplatz. Die Unbekannten wurden wie folgt beschrieben: Sie sollen schätzungsweise 13 bis 14 Jahre alt sein, hatten schwarze Haare, trugen schwarze Jacken, hatten laut Polizei ein südländisches Aussehen. Einer der drei Unbekannten soll etwa 1,60 Meter groß gewesen sein, so die Polizei weiter, die nun wegen Bedrohung und Körperverletzung ermittelt und um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710 bittet. (jaka)

Haltestelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Körperverletzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis