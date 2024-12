Jugendlicher soll Geld aus Zigarettenautomaten gestohlen haben

Ein 16-Jähriger und zwei bislang unbekannte Täter sollen am Dienstag Bargeld aus einem Zigarettenautomaten in der Haunstetter Straße gestohlen haben. Nach Auskunft der Polizei hatten sich die drei Personen an dem Tag gegen 16.20 Uhr an dem Automaten zu schaffen gemacht. Zwei Passanten soll das Trio dabei beobachtet haben. „Einer der beiden Passanten hielt den 16-Jährigen fest, der andere alarmierte die Polizei“, heißt es von den Ermittlern. Die zwei bislang unbekannten Täter flohen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110. (jaka)

