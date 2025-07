Karambolage im Kreuzungsbereich: Frau muss nach Unfall ins Krankenhaus

Auf der Kreuzung Auf dem Nol/ Unterer Talweg hat sich am Montag ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 9.45 Uhr war eine 29-Jährige mit ihrem Auto im Unteren Talweg unterwegs gewesen. „An der Kreuzung zur Straße Auf dem Nol kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 52-Jährigen“, berichtet die Polizei. Dieser wollte den Angaben zufolge den Kreuzungsbereich ebenfalls passieren und übersah dabei offenbar die 29-Jährige, die sich auf der Vorfahrtsstraße befand. Bei dem Unfall wurde die Frau verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf etwa. 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 52-Jährigen. (jaka)

