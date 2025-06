Mann greift Schülerin in die Haare: Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstag eine 13-Jährige an einer Haltestelle in der Carl-Hüber-Straße belästigt. Der Polizei zufolge hatte der Mann das Mädchen gegen 16.30 Uhr zunächst angesprochen. „Anschließend berührte er die 13-Jährige offenbar an den Haaren und am Arm“, so die Polizei. Der Mann soll etwa 25 Jahre und 1,80 Meter groß sein; er hatte den Angaben zufolge eine schlanke Figur und kurze schwarze Haare. Er trug offenbar einen Drei-Tage-Bart, ein schwarzes T-Shirt und eine lange Hose. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (jaka)

