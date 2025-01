Mann soll 17-Jährige in Tram verbal belästigt haben

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag eine 17-Jährige in der Straßenbahn belästigt. Nach Auskunft der Polizei war die Jugendliche gegen 7 Uhr morgens mit der Linie 2 in stadtauswärtige Richtung unterwegs. „In der Haunstetter Straße wurde die 17-Jährige von einem Mann gefragt, ob er etwas an ihr kaufen könne“, heißt es von der Polizei. Dabei habe er sich auffordernd auf seinen Oberschenkel geklopft. Die 17-Jährige erstatte daraufhin Anzeige bei der Polizei. Die 17-Jährige beschreibt den Täter als dunkelhäutigen Mann mit kurzen, schwarzen Haaren. Bekleidet war er demnach mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Jacke. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (jaka)

