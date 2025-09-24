Nach Unfall: Polizei befreit eingeschlossene Person aus Auto

Bei einem Verkehrsunfall im Unteren Talweg ist am Mittwochvormittag eine Person in einem Auto eingeklemmt worden. Laut Berufsfeuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 7.40 Uhr zu dem Unfall gerufen. Im stark deformierten Fahrzeug sei eine Person eingeschlossen gewesen. „Aufgrund des Verletzungsmusters wurde in Absprache der Feuerwehr und Notarzt eine patientenschonende Rettung mittels einer großen Seitenöffnung eingeleitet“, heißt es von der Berufsfeuerwehr. Hierbei wird mit hydraulischen Geräten wie Rettungsschere und Spreizer die gesamte Seite des Fahrzeugs entfernt. „Nach der technischen Rettung wurde die Person an den Rettungsdienst übergeben, welcher diese in ein Krankenhaus transportierte“, heißt es weiter. Neben Beamten der Berufsfeuerwehr waren auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Haunstetten beteiligt. (jaka)

