Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 9.30 Uhr, einen VW in der Leharstraße demoliert. Nach Auskunft der Polizei wurde der VW im Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt. „Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt“, heißt es von der Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (jaka)

86179 Haunstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

VW Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis