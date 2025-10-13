Icon Menü
Augsburg-Haunstetten: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg-Haunstetten

Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Ein geparkter VW wird von unbekannten Tätern beschädigt, der Sachschaden ist hoch. Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Vorfall in der Leharstraße in Haunstetten.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Vorfall in der Leharstraße in Haunstetten. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 9.30 Uhr, einen VW in der Leharstraße demoliert. Nach Auskunft der Polizei wurde der VW im Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt. „Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt“, heißt es von der Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (jaka)

