Polizei findet Cuttermesser bei Ladendieb

Ein 17-Jähriger hat am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr einen Supermarkt in Haunstetten Im Tal mit Ware verlassen, ohne zu bezahlen. Das berichtet die Polizei. Ein Mitarbeiter beobachtete dies, hielt den Mann an und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein Cuttermesser in der Jackentasche des Mannes.

Die Polizeistreife stellte das Messer sicher und veranlasste eine erkennungsdienstliche Behandlung. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Ladendiebstahls mit Waffen gegen den 17-Jährigen. (ina)