Unbekannte Täter demolieren mehrere geparkte Autos

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Dienstag, 18 bis 20 Uhr, in der Käthe-Schäfer-Straße vier geparkte Autos beschädigt. „Der entstandene Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt“, heißt es von der Polizei, die unter der 0821/323-2710 Hinweise entgegennimmt. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es am Dienstag im Zeitraum von 12 bis 13 Uhr in Oberhausen. Hier zerkratzte ein unbekannter Täter in der Hirblinger Straße einen geparkten Mercedes Vito. Sachschaden: gut 3000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323-2510 entgegen. (jaka)