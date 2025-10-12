Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall von drei Fahrzeugen

Zu einem Unfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen ist es am Freitag auf der B17 gekommen. Gegen 13.15 Uhr war ein Audi auf der rechten Spur der B17 in Richtung Süden unterwegs gewesen, berichtet die Polizei. „Auf Höhe der Ausfahrt Haunstetten-Süd überholte ein bislang Unbekannter den Audi rechts, indem er die Ausfädelspur benutzte.“ Bei dem Manöver scherte der Unbekannte anschließend so knapp vor dem Audi wieder ein, dass dieser auf die linke Fahrspur ausweichen musste, heißt es weiter. Dabei stieß der Audi mit einem Ford zusammen, der bereits auf der linken Spur unterwegs war. Die Fahrerin eines Dacia konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr gegen das Heck des Ford auf. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne anzuhalten. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang und nach dem flüchtigen Unfallbeteiligten. „Offenbar fiel bereits vor dem Unfall der Unbekannte mit seinem Fahrzeug wegen gefährlicher Überholmanöver auf.“ Die Autobahnpolizei bittet Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden. (jaka)

