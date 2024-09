Unbekannter wirft Feuerwerkskörper in Schlafzimmer

Als ein Mann in seiner Wohnung einen Knall aus dem Schlafzimmer vernahm, sah er nach. Er entdeckte auf der Matratze seines Bettes einen Feuerwerkskörper. Nach Angaben der Polizei hatte ein unbekannter Täter diesen durch das offenbar geöffnete Fenster geworfen.

Der Vorfall geschah am Mittwoch gegen 15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Inninger Straße. Es wurde niemand verletzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter 0821/323-2710 entgegen. (ina)