Zwei Motorroller gestohlen, einer taucht wieder auf

Der Besitzer eines Rollers findet sein Fahrzeug einige Stunden nach dem Diebstahl in Haunstetten wieder. Der andere Roller bleibt verschwunden.

Wollte ein Unbekannter bei Frühlingswetter eine Spritztour mit einem fremden Roller unternehmen? Diese Frage ist bislang nicht geklärt. Fest steht, dass am Mittwochmorgen in Haunstetten ein Motorroller weg war, der bald darauf wieder auftauchte.

Laut Polizei stellte der Halter eines Motorrollers in der Narzissenstraße gegen 7 Uhr fest, dass sein Roller entwendet worden war. Ein bislang unbekannter Täter oder eine Täterin hatte den grünen Roller der Marke Piaggio in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kurzgeschlossen und mitgenommen. Am Mittwoch gegen 11 Uhr meldete sich der Geschädigte erneut bei der Polizei. Er hatte seinen Roller in der Nähe seiner Wohnung wiedergefunden. Der Täter hatte ihn offenbar nicht mehr gebraucht und dort abgestellt. Der Roller wies einige Beschädigungen auf. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Ein weiterer Motorroller wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Alpenrosenstraße gestohlen. Die Besitzerin hatte ihren grünen Roller der Marke Peugeot vor dem Haus auf einem Parkplatz abgestellt. Der Schaden beträgt rund 1300 Euro. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (eva)