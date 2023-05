Augsburg

Hauptbahnhof Augsburg wegen Fahndung der Polizei gesperrt

Am Dienstagabend stand der Bahnverkehr am Hauptbahnhof zeitweise still. Ein Tatverdächtiger war zunächst auf der Flucht, dann suchte die Polizei seinen Rucksack.

Um kurz vor 20 Uhr ist am Dienstagabend eine Fahndung der Polizei angelaufen, die im Bereich des Augsburger Hauptbahnhofes einen Tatverdächtigen mit Rucksack suchte. Der Tatverdächtige konnte gefasst werden, hatte bei seiner Festnahme jedoch keinen Rucksack mehr dabei, berichtet die Polizei. Sie nahm an, dass er das Gepäckstück irgendwo versteckt oder entsorgt hatte. Aufgrund der Suche war der Bahnhof bis circa 20.45 Uhr gesperrt, bevor die Gleise wieder freigegeben wurden. Näheres ist derzeit weder zum Täter noch zum Inhalt des Rucksacks bekannt. Zuvor stand bereits die Zugverbindung zwischen Augsburg und München still. Hier war der Grund ein Unfall bei Kissing, der sich am Dienstagabend zugetragen hatte. Die Strecke war in beide Fahrtrichtungen bis kurz vor 21 Uhr gesperrt und betraf den Zugverkehr aus Augsburg sowohl in Richtung München als auch in Richtung Ammersee. (AZ)

