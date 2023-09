Augsburg

09:04 Uhr

Ende Oktober soll ein wichtiger Teil des Hauptbahnhof-Umbaus fertig sein

Plus Der neue Fußgängertunnel und die Wiedereröffnung der Bahnhofshalle markieren einen Meilenstein beim Umbau in Augsburg. In wenigen Wochen soll es so weit sein.

Das meiste spielt sich unter der Erde ab, doch die Besucher des Augsburger Hauptbahnhofs können von oben "spicken". Der neue Tunnel unter den Bahngleisen hat auf Höhe der Bahnsteige jeweils große Löcher, damit möglichst viel Licht und Luft nach unten kommen. Die Löcher geben auch den Blick frei auf die Baustelle, die sich dort seit Jahren befindet. Inzwischen sieht die Baustelle ziemlich fertig aus. Tatsächlich sind es auch nur noch wenige Wochen, bis ein wichtiger Meilenstein bei dem Bahnhofsumbau ansteht. Ende Oktober soll der neue Fußgängertunnel unter den Gleisen eröffnet werden. Der Komfort für Fahrgäste, die in Augsburg ankommen und abfahren, soll damit deutlich besser werden. Auch die Bahnhofshalle soll schon bald wieder öffnen. Bis zur Einweihung der unterirdischen Straßenbahn-Haltestelle dauert es allerdings noch etwas.

Die Bahnhofshalle des Hauptbahnhofs soll ebenfalls Ende Oktober wieder öffnen - sie ist dann laut Bahn auch wieder vom Vorplatz aus erreichbar. Foto: Jörg Heinzle

Wenn alles fertig ist, dann soll der Augsburger Hauptbahnhof drei Ebenen haben – oben die Gleise der Bahn, unten quer die Gleise der Straßenbahn – und in der Mitte, als Verbindung, der Fußgängertunnel. Auf diesen Fußgängertunnel, von den Planern schlicht Zwischenebene genannt, dürften viele Bahnreisende gewartet haben. Denn damit wird der Bahnhof barrierefrei. Bisher gab es nur Treppen mit Gepäckbändern und seit der Umbauphase den alten Posttunnel. Künftig gibt es Rolltreppen, Aufzüge und mehr Platz als bisher. Auch von der Halle im Bahnhofsgebäude führen Rolltreppen nun direkt in den Tunnel. Gleichzeitig wird es leichter, zu Fuß auf die von der Innenstadt abgewandte Westseite des Bahnhofs zu kommen. Der Fußgängertunnel führt unter allen Gleisen hindurch bis zum Thelottviertel.

