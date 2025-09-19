Hausbewohner wird in Lechhausen von Einbrecher geweckt

Gewaltsam ist ein Unbekannter in der Nacht auf Freitag in ein Einfamilienhaus in der Derchinger Straße in Lechhausen eingedrungen. Dort entwendete er laut Polizei Wertgegenstände im Erdgeschoss. Der 59-jährige Bewohner, der im Haus geschlafen hatte, wurde gegen 3 Uhr durch den Täter geweckt und alarmierte die Polizei. Eine sofortige Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Der genaue Sach- sowie Beuteschaden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchs. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0821/323-3821 entgegen. (gau)
Augsburg
