Augsburg: Hausbewohner wird in Lechhausen von Einbrecher geweckt

Augsburg

Hausbewohner wird in Lechhausen von Einbrecher geweckt

Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Freitag in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Dort entwendete er Wertgegenstände. Der Bewohner hörte ihn und rief die Polizei.
Von Katharina Indrich
    • |
    • |
    • |
    In der Nacht zu Freitag wurde in ein Einfamilienhaus in Lechhausen eingebrochen.
    In der Nacht zu Freitag wurde in ein Einfamilienhaus in Lechhausen eingebrochen. Foto: Andreas Gebert, dpa (Symbolbild)

    Gewaltsam ist ein Unbekannter in der Nacht auf Freitag in ein Einfamilienhaus in der Derchinger Straße in Lechhausen eingedrungen. Dort entwendete er laut Polizei Wertgegenstände im Erdgeschoss.  Der 59-jährige Bewohner, der im Haus geschlafen hatte, wurde gegen 3 Uhr durch den Täter geweckt und alarmierte die Polizei. Eine sofortige Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Der genaue Sach- sowie Beuteschaden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchs. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0821/323-3821 entgegen. (gau)

