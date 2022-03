Hausfrauenbund startet in Augsburg am neuen Ort wieder durch

Nah vielen Jahren musste das DHB-Netzwerk Haushalt umziehen. Die Nähkurse sind nun wieder gestartet, für die neue Immobilie am Moritzplatz gibt es neue Ideen.

Der Schock vergangenes Jahr war groß: Nach vielen Jahren musste sich das DHB-Netzwerk Haushalt eine neue Bleibe suchen. Die alte Immobilie am Zeugplatz war verkauft worden. Dank Vermittlung von Kirche, Stadt und dem neuen Eigentümer der alten Immobilie konnte die Einrichtung Ende vergangenen Jahres in eine Wohnung der Gemeinde St. Moritz am Moritzplatz 5 einziehen. Wie es dort angelaufen ist.

Alte und neue Adresse liegen nicht einmal 50 Meter voneinander entfernt – gut angebunden über das Bus- und Tramnetz der Stadt. Wie die DHB-Vorsitzende Rosemarie Weber sagt, sei man in eine Baustelle eingezogen, weil die Räume noch nicht fertig renoviert waren. Doch auf einer Fläche von 130 Quadratmetern fand alles Platz, was für einen reibungslosen Ablauf von Kursen und die Abwicklung der Geschäfte nötig ist. Einer der Räume könne sogar an das Freiwilligenzentrum untervermietet werden. Die Mitarbeiterinnen des DHB sind erleichtert. Sie sprechen von einem echten Neubeginn, denn wie Webers Stellvertreterin Scarlett Gabriel sagt, habe man sich von vielen alten Sachen getrennt.

Als vielleicht größten Verlust bezeichnet Weber die Aufgabe der Lehrküche, wobei ihrer Auskunft nach bei Bedarf die Möglichkeit besteht, Räume anzumieten. Nun ist eine geräumige Wohnküche das Herzstück des neuen Domizils, das etwa für die berufliche Bildung genutzt wird. Laut Weber könnte sie in Zukunft der Mittelpunkt von Zusammenkünften sein, die fürs Erste unter dem Arbeitstitel "Küchengespräche" laufen. Mehr oder weniger bekannte Augsburger sollen die Gelegenheit bekommen, Projekte vorzustellen und in gemütlicher Atmosphäre über ihre Anliegen zu erzählen. Der Idee liegt das Phänomen zugrunde, dass die besten Partys immer in der Küche enden.

Die Verantwortlichen des Hauses für Hauswirtschaft sind glücklich, dass sie im Januar wieder mit Nähkursen starten konnten. Kindernähkurse sollen künftig im Rahmen des städtischen Ferienprogramms "Tschamp" angeboten werden. Außerdem werden in der Wohnküche die Mitgliederversammlungen stattfinden, Vorbereitungslehrgänge für Haushaltsführende können wieder stattfinden. Für ihre administrativen Aufgaben hat Rosemarie Weber wieder ein Büro und einen Schreibtisch zur Verfügung. Gemessen an der Größe der Wohnung sei die Miete "günstig", so Weber. Genaue Zahlen nennt sie nicht. Auch das Dienstleistungszentrum als wirtschaftlicher Zweig mit seinen derzeit neun sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiterinnen wird laut Scarlett Gabriel wieder angemessen ausgestattet arbeiten können.





Auch im Nachbarhaus, in dem das DHB-Netzwerk einst beheimatet war, haben die Bauarbeiten begonnen. Der grüne Innenhof, der den dort Arbeitenden einmal für eine entspannte Mittagspause dienen soll, muss jedoch erst einmal für die Lagerung von Baumaterial herhalten. Über den Büroetagen soll eine Privatwohnung mit Blick auf den Kirchturm von St. Moritz und das Zeughaus thronen.